WWE 2K22 : le mode MyGM arrive dans le jeu, un trailer dédidé

Bien décidé à se faire pardonner auprès des fans de catch, 2K Games met les moyens pour que WWE 2K22 signe un retour digne de ce nom après ces deux années d'absence. Juste avant de partir en week-end, l'éditeur nous annonce l'arrivée du mode MyGM (pour General Manager) dans le jeu et qui va permettre de gérer son parterre de stars du catch. On part donc dans un jeu de gestion où il faut faire attention de bien gérer les rivalités pour que le public réponde présent, sachant qu'il va falloir faire attention au budget alloué. Entre la production de chaque spectacle, les Premium Live Event (qu'il sera possible de mettre en scène en choisissant les angles de caméra) et le cachet de chaque catcheur, c'est un vrai rôle de manager qui nous attend, sachant qu'on aura le choix entre plusieurs bien connus du milieu : Stephanie McMahon, Shane McMahon, Sonya Deville ou bien encore Adam Pearce. La sortie de WWE 2K22 est programmée pour le 11 mars sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One.