WWE 2K22 : un trailer pour montrer les nouveaux graphismes du jeu

d’Imagine Dragons qui est proposée, celle avec une voix féminine.



La sortie de WWE 2K22 est attendue pour le 11 mars 2022 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.





Une dizaine de jours après nous avoir révélé un trailer de présentation de WWE 2K22 pour rappeler son retour cette année, 2K Games lâche une nouvelle vidéo en ce jour, histoire de montrer les progrès qui ont été faits depuis le précédent épisode. Et une chose est sûre, le changement de moteur 3D et les nouvelles ambitions de Visual Concepts ont permis à la série de prendre une nouvelle dimension. C'est d'ailleurs ce que cette vidéo tente de nous montrer en présentant quelques uns des catcheurs qui seront présents dans le roster, sachant que c'est Rey Mysterio qui sera la tête d'affiche cette année. Histoire de nous plonger dans l'ambiance du ring, des cordes et de la foule en délire, c'est une version remixée deBeliever