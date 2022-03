WWE 2K22 : il y aura 28 Superstars en DLC, dont Logan Paul et Machine Gun Kelly

Disponible depuis une grosse semaine maintenant, WWE 2K22 a évidemment prévu tout un programme pour enrichir son contenu dans les semaines et les mois à venir, 2022 oblige. Aussi, pour ne pas léser sa communauté et rester le plus transparent possible, les développeurs de Visual Concepts et 2K Games ont décidé de communiquer sur l'ensemble du contenu téléchargeable qui sera mis à disposition après la sortie du jeu. Au total, il est annoncé 5 packs de contenus distillés au fil des semaines / mois et dans lesquels il sera possible de récupérer pas moins de 28 catcheurs et catcheuses supplémentaires. Comme d'habitude, l'achat pourra se faire à l'unité ou en prix de gros, c'est selon. Parmi les gros noms, on sait que Machine Gun Kelly, le producteur exécutif de la bande-son de WWE 2K22, est dans le listing, tout comme le YouTubeur Logan Paul, devenu boxeur et dont la présence est prévue à WrestleMania pour un match aux côtés de son partenaire The Miz. On sait aussi que Dominik Mysterio, le fils de Rey Mysterio arrivera en renfort, tandis que Ronda Rousey, Doink the Clown, LA Knight, Mr. T, Rob Van Dam, Stacy Keibler, Cactus Jack, The British Bulldog, Umaga, Yokozuna et Doudrop sont eux aussi annoncés. Voici d'ailleurs la listing complet des 28 combattants avec leur date de parution :

PACK BANZAI

Date de sortie : 26 avril

Yokozuna

Umaga

Rikishi

Omos

Kacy Catanzaro





PACK MOST WANTED

Date de sortie : 17 mai

Cactus Jack

The Boogeyman

Vader

Ilja Dragunov

Indi Hartwell





PACK STAND BACK

Date de sortie : 7 juin

Hurricane Helms

Stacy Keibler

A-Kid

Wes Lee

Nash Carter





PACK CLOWNERIES

Date de sortie : 28 juin

Doink the Clown

Ronda Rousey

The British Bulldog

Mr. T

Doudrop

Rick Boogs





PACK "LA TOTALE"

Date de sortie : 19 juillet

Rob Van Dam

Logan Paul

Machine Gun Kelly

LA Knight

Xia Li

Commander Azeez

Sarray