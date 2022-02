WWE 2K22 : les Légendes du catch présentées, avec chacun leur note respective

Après avoir présenté son nouveau moteur graphique, après s'être attardé sur la modélisation détaillée des catcheurs, après avoir donné des précisions sur le gameplay, 2K Games nous propose aujourd'hui de découvrir quelques unes des légendes du catch qu'on prendra plaisir à contrôler dans WWE 2K22. Ils sont 34 au total à avoir été sélectionnés (hommes comme femmes) pour le lancement du jeu, et parmi eux, on compte Hulk Hogan, "Macho Man" Randy Savage, AJ Styles, Becky Lynch, Big Boss Man, Chyna, Booker T, Damian Priest, Edge, etc. Tous sont présentés avec leur note, ce qui permet d'avoir un aperçu de leurs forces et de leur équilibrage dans le jeu. D'ailleurs, pour avoir tout le détail de chaque légende, c'est sur cette page qu'il faut se rendre . Il y a aussi un trailer qui accompagne cette bonne nouvelle.La sortie de WWE 2K22 est toujours attendue pour le 11 mars 2022 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.