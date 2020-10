Watch Dogs Legion : Ubisoft détourne les jaquettes de ses jeux, ça vaut le coup d'œil

Si vous faites actuellement un tour sur le store d'Ubisoft, alors devriez-vous vous apercevoir que les jaquettes de nombreux hits de l'éditeur ont mystérieusement changé : pas de panique, il s'agit d'un sympathique geste promotionnel de l'organisation française qui vient d'hacker ses propres fiches... pour les convertir à la sauce Watch Dogs Legion. Ce dernier, qui sortira dans quelques jours, s'amuse effectivement à mettre en avant ce fameux personnage au masque porcin, véritable icône de cette aventure sombre en plein Londres ultra-connecté et qui remplace désormais Ezio, Alexios, les agents de The Division ou le motard de Trials Rising sur des covers que l'on connait bien : c'est plutôt amusant et bien entendu fait pour coïncider avec la sortie du soft, prévue le 29 octobre sur PC, PS4, Xbox One et Stadia. D'ailleurs, les versions Xbox Series X/S et PS5 débarqueront lors de l'arrivée des dites machines, le 10 et 19 novembre 2020.