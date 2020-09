Watch Dogs Legion : le jeu tient sa date de sortie sur Xbox Series X

Si Ubisoft a décidé d'avancer la sortie d'Assassin's Creed Valhalla afin que le jeu débarque en même temps sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, Xbox One, PC et Stadia (seule la PS5 manque à l'appel), l'arrivée de Watch Dogs Legion se fera par contre en deux temps. En effet, la version next-gen du jeu sera disponible à partir du 10 novembre prochain sur Xbox Series X et Xbox Series S, alors que les machines actuelles seront servies le 29 octobre, comme convenu.On profite de l'occasion pour rappeler que ceux qui se procureront Watch Dogs Legion sur PS4 ou Xbox One, bénéficieront d'une mise à jour gratuite pour y jouer tranquillement sur Xbox Series X, Xbox Series S et PS5.