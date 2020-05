Unreal Engine : une update pour mieux développer sur PS5 et Xbox Series X

Si Epic Games retient en ce moment l'attention pour Fortnite et son écrasant Epic Games Store, il ne faudrait tout de même pas oublier que la société dispose également de l'Unreal Engine, soit l'un des moteurs les plus réputés de l'industrie depuis de très nombreuses années maintenant : on apprend aujourd'hui que la firme américaine vient tout juste de déployer une nouvelle mise à jour, la 4.25, offrant de nouveaux outils aux studios pour développer sur PS5 et Xbox Series X. Toutefois, de nombreux systèmes se proposent encore à travers des bêtas, à l'image de l'aguichante technologie Chaos permettant une physique avancée lors des destructions d'environnements.En l'état, ces informations ne vous seront certainement pas de premier recours mais elles s'avèrent toutefois significatives pour le milieu : plus concrètement, cela témoigne plus que jamais de l'arrivée imminente de la next-gen, toujours prévue en fin d'année, en démocratisant leur puissance et leurs fonctionnalités à tous les studios intéressants par le fameux Unreal Engine. Autant dire que l'on a hâte de voir les premiers rendus, à l'image de ces screenshots photoréalistes diffusés il y a peu.