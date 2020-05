Next-gen : un studio dévoile des images photoréalistes réalisées sous l'Unreal Engine 4

L'Unreal Engine 4, le fameux moteur appartenant à Epic Games, est connu à la fois pour sa souplesse et sa complexité, permettant des rendus divers et variés aux bons vouloirs des développeurs. Entre autres, cet outil renommé permet une reproduction des environnements souvent jugée comme photoréaliste : on se souvient par exemple de la démo "Rebirth" diffusée en mars 2019, indéniablement impressionnante et vantant une nouvelle fois les capacités de la fameuse plateforme. Aujourd'hui, au tour de Dekogon Studios d'en démontrer les bienfaits et de prouver, au passage, sa bonne maîtrise de l'engin.Spécialisée dans la confection de décors et d'assets pour des jeux indépendants (Observer) comme AAA (Gears 5), la firme s'est attelée à reproduire plusieurs lieux classiques avec une crédibilité impressionnante : un gymnase, une salle de classe, un bureau ou un métro, l'extravagance n'a pas lieu d'être et les résultats s'avèrent géniaux. Serait-ce là un premier rendu de la next-gen, de ce à quoi pourraient nous habituer PC, PS5 et Xbox Series X ces prochaines années ?