Un jeu Superman en open world créé par un seul développeur japonais, le résultat est incroyable !

Malgré la présence de 17 jeux Superman sortis jusqu'à présent, l'homme d'acier n'a jamais eu d'adaptation vidéoludique digne de sa stature. Il y a bien eu une tentative du côté de Rocksteady , mais le studio a préféré démentir pour éviter des soucis avec Warner Bros Games, l'éditeur ayant demandé aux créateurs de la série des Batman Arkham de réadapter leur copie pour réaliser le jeu Suicide Squad annoncé l'été dernier lors du DC Fandome. Superman aura donc un rôle important dans le jeu, mais rien qui puisse faire exploser tout son potentiel, sachant qu'il ne s'agira en rien d'un personnage jouable. C'est en partant de cette frustation qu'aucun jeu ne puisse rendre hommage aux pouvoirs inégalables de Clark Kent qu'un jeune game designer japonais s'est lancé le défi de proposer sa version de Superman en jeu vidéo. C'est ainsi qu'est né le jeu Undefeated, disponible en téléchargement sur Steam et qui continue de faire l'objet de mise à jour régulière pour peut-être devenir un projet viable dans les années à venir. Seul à la production de son jeu, le jeune étudiant en game design a par la suite été rejoint par deux autres personnes, afin de lui prêter main forte pour certaines séquences, notamment de combat.Undefeated s'apparente donc comme un simili Superman en open world, notre héros étant capable de se déplacer où bon lui semble, qu'il soit à pied ou dans les airs. Toutefois, on observera que le personnage ne dispose pas du costime officiel de Superman, tout ceci pour éviter des poursuites judiciaires par les ayant-droits qui verraient en ce projet une menace éventuelle. Pas de costume rouge et blanc ni de cape pour lui donner le look parfait du Man of Steel, notre main character dispose néanmoins de l'ensemble de ses pouvoirs, comme les rayons laser qui sortent des yeux, la force surhumaine et la possibilité de voler bien entendu. Afin de disposer des meilleurs outils pour rendre le jeu crédible, notre jeune talent en game design a fait appel à l'Unreal Engine 4, ce qui lui permet de profiter d'éléments destructibles. C'est simple, hormis les buildings en ville, tout peut voler en éclat.Là où Undefeated marque des points, c'est dans la compréhension de l'univers dans lequel évolue ce simili Superman, avec un gameplay qui est aussi bien étudié pour être percutant dans les airs et pertinent à pied. Superman peut en effet se déplacer extrêmement vite au sol, et éliminer les ennemis de manière aussi variée que puissante, afin de retranscrire toute la force qui sommeille en lui. Dans les airs, les combats reprennent l'esprit explosif du film man of Steel de Zack Snyder, avec cette possibilité de frapper les ennemis tout en se déplaçant à une vitesse folle. On poursuit son assaillant, tout en lui infligeant de ce qu'on appelle des patates de forains. Mieux, histoire d'aller un peu plus loin dans le délire et dans l'hommage Dragon Ball (héritage assumé du film Man of Steel), le personnage de Undefeated peut également réaliser des kamehame. On vous laisse juger par vous-même.