Uncharted : le tournage du film repoussé à cause du coronavirus, encore raté

Après dix ans de passation de réalisateurs interminable, le film Uncharted semblait enfin sur de bons rails. C'est dire : Sony avait trouvé un réalisateur définitif en la personne de Ruben Fleischer (Venom, Bienvenue à Zombieland), Tom Holland et Mark Whalberg étaient confirmés dans les rôles de Nathan Drake et Victor Sullivan... et le tournage devait commencer au mois d'avril. La production était enfin prête à passer à la vitesse supérieure !



Seulement voilà, l'épidémie du coronavirus fait rage et les mesures employées pour l'endiguer sont drastiques, bousculant les différentes industries du monde entier. Sans surprise, on apprend donc que le tournage du long-métrage est alors repoussé de... six semaines. Et encore, rien ne dit que ce report ne sera pas renouvelé si la situation ne s'arrange pas : le projet serait-il maudit ? C'est bien possible.



Au passage, ce n'est pas le seul film impacté par la crise du COVID-19 : le nouveau film James Bond, Mourir Peut Attendre, ainsi que Mulan ou Fast & Furious 10 ont tous été repoussés. Coup dur.