Uncharted : sans surprise, le film vient d'être repoussé à cause du coronavirus

Wahlberg

Les salles de cinéma étant fermées jusqu'à nouvel ordre à cause de la pandémie que l'on ne présente plus, nombre de films et même de blockbusters, pourtant prêts à sortir, ont du être retardés de façon conséquente. Du côté des tournages, l'affaire du coronavirus se poursuit également et s'acharne désormais sur un film déjà maudit depuis une décennie : alors qu'il venait enfin de trouver un réalisateur (après des années de tentative infructueuses) et que sa production s'apprêtait à débuter, le film Uncharted a finalement dû cesser ses activités ... au tout dernier moment.Du coup, le tournage n'ayant pas lieu, Sony s'est vu dans l'obligation de reporter la date de sortie :. La firme nippone confirme au passage le report de Ghost Buster L'Héritage pour les mêmes raisons, dont l'arrivée est alors fixée au 5 mars 2021 au lieu du 10 juillet 2020. Ouch.Pour rappel, le film Uncharted se focalisera sur la jeunesse de Nathan Drake qui sera incarné par Tom Holland , prêtant notamment ses traits au Spider-Man/Peter Parker du MCU. Markest également au casting pour se glisser dans la peau d'un autre personnage culte de la franchise de Naughty Dog, tandis qu' Antonio Banderas sera lui aussi de la partie . Il n'y a plus qu'à s'avérer patient, très patient...