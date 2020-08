Ubisoft réintroduit les jeux en boîte dans les collectors Xbox d'AC Valhalla, Far Cry 6 et Watch Dogs Legion (ou presque)

les personnes ayant déjà commandé leur édition collector, de façon à ce qu'ils reçoivent bien leur commande d'origine : pour tous les futurs acheteurs, en revanche, il n'y aura qu'un code de téléchargement comme Ubisoft l'avait annoncé. Voilà, c'est dit...



Sans ça, on vous rappelle qu' Assassin's Creed Valhalla sortira le 17 novembre, Watch Dogs le 29 octobre et Far Cry 6 le 18 février 2021.





Il y a quelques jours, nous vous informions de la décision d'Ubisoft à retirer les versions boîtes d'Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6 et Watch Dogs Legion dans leur édition collector respective sur Xbox One et Xbox Series X. Bien évidemment, la polémique fut immédiate, d'autant plus que le prix, lui, ne changeait pas et que le jeu physique était toujours inclus chez PlayStation. Devant la colère, l'éditeur français a finalement décidé de revenir sur sa décision en réintroduisant l'offre originale : oui, des disques seront bien inclus dans les précieux coffrets... mais pas pour tous.Effectivement, ce geste commercial ne concerne en réalité que