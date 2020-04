Ubisoft : un film sur l'eSport dans les tuyaux, premiers détails sur le scénario

Le



Abby Kohn et Marc Silverstein, auteurs d'I Feel Pretty sorti en 2018. Nous voici donc particulièrement curieux. Margaret Boykin seront donc chargés de la production et s'associeront avec les scénaristes directrice du développement cinématographique d'Ubisoft directeur d’Ubisoft Film et Television Jason Altman et la Silver Snipers, comportant uniquement des membres entre 64 et 76 ans, qui avait gagné une compétition de Counter Strike Global Offensive en 2019. Le Wall Street Journal leur avait d'ailleurs accordé un article, s'intéressant alors au sujet des personnes âgées dans cette industrie pourtant dominée par les (très) jeunes joueurs.Le

Ubisoft avait déjà déclaré sa volonté d'avancer dans l'industrie cinématographique en produisant ses propres projets : un film The Division est actuellement en préparation sur Netflix et une série TV en live-action Child of Light a même été confirmée. Aujourd'hui, la firme déclare qu'un autre long-métrage est en préparation et celui-si s'articulera entièrement autour de l'eSport... mais sur un sujet bien précis !En ligne de mire : les seniors du milieu avec comme principale inspiration l'équipe suédoise des