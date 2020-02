Ubisoft : la firme dévoile gTV, sa propre web TV dédiée au jeu vidéo, influenceurs à l'appui

La chaîne explorera les coulisses de la création, les événements et les personnalités qui font le jeu, et au-delà du « behind the scenes » révélera ce qu’il y a d’universel dans les jeux et les joueurs, à travers les liens entre jeu vidéo & d’autres formes d’expression de la pop culture (musique, sports, technologie, design, mode et bien d’autres encore….).

TALK - Présenté par Pablo Mira avec Monsieur Poulpe et Gastronogeek A DOMICILE - Présenté par Jérôme Niel avec Dalibor (Trials Rising) SNACKS (Steve Wozniack)

Alors ça, pour une surprise, c'en est une bonne. Ubisoft, célèbre firme française que l'on ne présente plus, vient tout juste d'annoncer sa propre Web TV :. En concoction depuis de longs mois,: bien sûr, la gTV sera un moyen d'appuyer les produits Ubisoft mais aussi les différences facettes de l'industrie... dans sa globalité.Produite en partenariat avec le groupe So Press,, animée par Pablo Mira qui, pour sa première édition, accueille Monsieur Poulpe et Gastronogeek ;(menée par Jerome Niel) qui part à la rencontre de joueurs partout en France ou, qui dresse le portrait de grands acteurs vidéoludiques.: Rewind pour les interviews, Power-Up pour les histoires méconnues du jeu vidéo, Side Quest pour des reportages sur les communautés françaises du jeu vidéo, R6 Le Mag pour toute l'actualité Ranibow Six Siege ou encore Reload, une émission entièrement consacrée aux trailers et cinématiques légendaires du gaming. Sacré planning que l'on encourage bien évidemment.