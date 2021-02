Twitch : après Samuel Etienne, au tour de Thierry Beccaro de lancer son émission

Du haut de ses 64 ans, Thierry Beccaro est un homme qui continue d'aimer l'antenne. Depuis la fin de l'émission Motus en mai 2019 et son départ de France Télévisions dans la foulée, l'animateur a décidé de se lancer un nouveau défi : arriver sur Twitch avec un nouveau concept d'émission. Il faut dire que le succès fulgurant de Samuel Etienne et de sa matinale, La Matinée est tienne, a donné des idées à d'autres animateurs venus du monde de la télévision. Selon le quotidien "Le Parisien" qui détient des informations exclusives, Thierry Beccaro lancera sa nouvelle émission, "De tout et de rien", le 26 février prochain. Elle se tiendra tous les vendredis à 19 heures sur la chaîne Twitch de l'animateur qui est d'ailleurs d'ores et déjà ouverte . Beccaro ne sera pas seul à l'antenne puisqu'il sera accompagné du journaliste belge David Barbet, qui est en réalité à l'origine du projet.

C'est lui qui est venu me chercher. C'est un fan absolu de ce que j'ai pu faire pendant trente-cinq ans sur France Télévisions. Et il veut absolument que je continue, que je ne lâche pas l'affaire.



Thierry Beccaro ne cache pas qu'il s'est lancé dans cette nouvelle aventure conforté par le succès de Samuel Etienne, adoubé par les viewers de Twitch grâce à sa relation étroite avec Etoiles, mais aussi sa participation au Z-Event qui lui a permis d'entrer dans ce nouveau media par la grande porte. Sera-t-il le cas avec Beccaro ? Rien n'est moins sûr, mais ce dernier va lui demander 2-3 conseils sur la façon de se comporter avec le tchat par exemple. Toujours est-il que l'homme de Motus est motivé, qu'il a hâte de l'interaction avec le jeune public que constitue Twitch. Il précise par ailleurs que cette nouvelle aventure lui rappelle ses débuts de standardiste de la libre antenne de Macha Béranger sur France Inter. Pusique tous les auditeurs ne pouvaient pas passer à l'antenne, il dialoguait avec certains au téléphone et essayait de les aider. Une mission qu'il souhaite renouveler sur Twitch.