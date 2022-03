Twisted Metal : une star de Marvel sera le héros de la série TV, qui trouve son diffuseur

Alors que le tournage de la mini-série télé The Last of Us bat son plein et que la date de diffusion est prévue pour 2023 selon les dernières rumeurs, du côté de PlayStation Productions, on s'active pour lancer le projet Twisted Metal pour une adaptation également sur petit écran. L'information de taille révélée ces derniers jours, c'est le nom du diffuseur qui a accepté de soutenir le projet et selon le très bien informé Deadline , c'est la plateforme Peacock (qui appartient à NBC Universal) qui partagera la série de Sony Interactive Entertainment. Forcément, la question se pose dans les autres pays où Peacock n'existe pas, mais d'ici le début du tournage de la série et de tout le process de post-prod, on a le temps de voir venir le truc. Si le choix de faire une série télé autour de la franchise Twisted Metal pose question (il n'y a pas eu de nouvel épisode depuis 10 ans et elle n'a jamais joui d'une grande popularité commerciale), du côté de PlayStation Productions, on y croit dur comme fer, au point que c'est l'acteur Anthony Mackie qui a été embauché pour jouer le personnage principal.Certes, ce n'est pas l'acteur le plus bankable de Hollywood (et son jeu d'acteur est assez limité en plus), mais son statut de nouveau Captain America peut éventuellement jouer en sa faveur. On sait également que l'un des producteurs exécutifs du show n'est autre que Michael Jonathan Smith, connu pour ses travaux sur la série à succès Cobra Kai. A ses côtés, on retrouve Rhett Reese et Paul Wernick qui ont travaillé sur les deux films Zombieland et Deadpool et on nous promet une comédie d'action vitaminée, avec un scénario qui devrait d'ailleurs faire l'affaire. On nous racontera en effet les pérégrinations d'un homme marginal (Anthony Mackie donc) à qui on lui promet une meilleure vie s'il arrive à livrer un colis mystérieux dans un désert sur fond de toile post-apocalyptique à la Mad Max où des cinglés à bord de voiture de destruction sont là pour dérober les gens. Evidemment, le clown cinglé, symbole du jeu, fera partie de ces voyous de la route. On a hâte de voir le résultat.