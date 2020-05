Tony Hawk's Pro Skater 1+2 : y'aura-t-il des microtransactions ? La réponse des développeurs

Jen Oneal, à la tête du studio Vicarious Visions en charge du remake, au micro de Gamespot

Tout ce que vous verrez dans le jeu pourra être débloqué en jouant. Nous ne prévoyons pas de monétisation au lancement.



C'est officiel : pas de microtransaction, donc... du moins, pour le moment. Car oui, on ne manquera pas de souligner le terme "au lancement", très rapidement justifié par la PDG : par la suite, si une véritable demande se fait sentir, alors la firme étudiera la possibilité d'intégrer de nouveaux contenus accessibles en sortant la carte bleue.



Aucune précision supplémentaire n'est pour l'instant donnée mais à l'image d'un Call of Duty ou d'un Crash Team Racing Nitro-Fueled, on imagine qu'un pass et des saisons pourraient bien se prêter à l'exercice. On verra bien.





La semaine dernière, Activision a frappé fort en levant le voile sur Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, une édition totalement refaite des deux premiers jeux de la saga : de quoi régaler des milliers de joueurs adeptes de la ride en jouant sur la nostalgie qui, pour le coup, s'armera de tout le contenu culte des jeux originaux, OST comprise ( ou presque ). Malgré tout, étant donné l'éditeur aux commandes, beaucoup se demandent si un système de microtransactions sera intégré dans cette prometteuse réédition : une réponse nous est directement donnée par