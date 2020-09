Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 : les ventes dévoilées, grosse performance pour le remake

It’s official – Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 is the fastest game to reach 1 million units sold-through in franchise history! Congrats @TonyHawk. pic.twitter.com/iy8W4ZwlY8 — Activision Blizzard (@ATVI_AB) 14 septembre 2020

Après le douloureux Pro Skater 5 que l'on préférera oublier, Activision a réussi le défi de restaurer sa mythique franchise avec les remakes des deux premiers opus cultes : oui, Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 est une indéniable réussite, jouissive, belle et ultra-fun, et le jeu fait le buzz de façon légitime. Une dizaine de jours après son lancement sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, l'éditeur vient donc faire un premier bilan... et celui-ci est sacrément positif.La firme américaine peut donc se frotter les mains et même se plancher tranquillement sur d'autres refontes, la formule ayant déjà largement fait ses preuves par le passé avec des marques historiques comme Crash Bandicoot ou Spyro.