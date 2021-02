Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 aussi sur next gen' et Nintendo Switch : détails sur la technique

Après avoir fait le bonheur des joueurs PS4 et Xbox One, Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 se prépare désormais pour passer à l'étape suivante. Après des leaks en début de journée, Activision officialise l'arrivée de son jeu sur next gen', à savoir PS5 et Xbox Series X pour le 26 mars prochain. Mais le titre fera aussi un petit détour du côté de la Nintendo Switch, mais avec une sortie qui sera en décalé, dans le courant de l'année 2021, le temps que les développeurs adaptent le jeu correctement sur la console hybride de Nintendo, un brin compliquée à coder vous le savez bien. En attendant, Activision nous fait savoir que sur next gen', on pourra profiter d'une mise à jour technique comme du 4K + 60fps ou du 1080p + 120fps, à la convenance de chacun et selon les matériel que vous avez en possession bien sûr. La partie audio a aussi été améliorée avec un son spatialisé. Le minimum syndical désormais quand on passe à la nouvelle génération. On peut maintenant se lancer la vidéo d'annonce des nouvelles plates-formes.