Tony Hawk's Pro Skater 1+2 : le poids du jeu dévoilé, un remake bien gourmand

Le patron du skate sera bientôt de retour. Sans mal, Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 fait partie des jeux les plus attendus de l'été, et pour cause : il s'agit d'un remake attentionné des deux premiers jeux cultes de la franchise, fidèle et techniquement construit avec minutie. D'ailleurs, le poids de la version Xbox One vient tout juste de se révéler sur le Microsoft Store :Bien sûr, il reste à voir la masse du titre sur PC et PS4 mais il y a fort à parier qu'elle soit plus ou moins similaire : Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 s'annonce donc comme un soft terriblement vorace, ce qui s'explique notamment par la présence de textures 4K pour l'entièreté de ses modèles 3D et niveaux, tous rebâtis pour l'occasion. On espère, du coup, en prendre plein les mirettes et l'on se donne rendez-vous le 4 septembre prochain pour le verdict final.