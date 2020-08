Tony Hawk's Pro Skater 1+2 : une vidéo de pur gameplay dans l'entrepôt

Prévu pour sortir le 4 septembre prochain sur PC, PS4 et Xbox One, Tony Hawk's pro Skater 1+2 Remake vient d'avoir droit à une vidéo de gameplay qui nous emmène dans le niveau le plus mythique de la série. Bienvenue dans le célèbre entrepôt qui était le tout premier skate-park jouable de Tony Hawk's Skateboarding. Cette vidéo nous fait voyager directement à la fin des années 90, alors que la plupart des collégiens essayaient de faire péter les high scores pour épater les potes pendant l'intercours. Pendant ces 30 secondes, on retrouve le Birdman en personne qui enchaîne les tricks les plus dingues, sans oublier de péter les vitres du container situé au-dessus du half-pipe. Tony Hawk's Pro Skater 1+2 sortira le 4 septembre prochain sur PC, PS4 et Xbox One, sachant que ceux qui précommandent le jeu en ligne auront droit à un accès à la démo (comprenant le niveau entrepôt donc) dès le 14 août.