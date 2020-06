Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2 : des stars actuelles du skate présentes dans le jeu, une date pour la démo

Bob Burnquist, Tony Hawk entre autres)

Lizzie Armanto, Leo Baker, Leticia Bufoni, Riley Hawk, Nyjah Huston, Tyshawn Jones, Aori Nishimura et Shane O’Neill pourront se mesurer à leurs illustres aînés, sachant que certains parmi eux sont déjà apparus dans de précédents jeux Tony Hawk’s Pro Skater. "C e sera néanmoins la première fois qu'ils s’affronteront à coups de ollie et de kickflip dans les deux premiers jeux d’origine de la franchise", nous souligne-t-on.



Bien évidemment, à l'instar des vétérans, ces jeunes figures auront "leur style, leurs stats et leurs figures qui reflètent les forces et récompenses qu’ils ont gagnées au cours de leur carrière." L'autre annonce d'Activision, c'est la date à partir de laquelle la démo de L'Entrepôt sera opérationnelle : le 14 août. Attention, seuls ceux qui précommanderont le jeu en version numérique (PlayStation Store, Xbox Live, Epic Games Store) y auront accès. Quant à la sortie de Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2, elle est programmée pour l4 septembre prochain sur Xbox One, PS4 et PC.





Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2 ne contentera pas d'inclure les légendes du skateboard (Elissa Steamer,que les fans de la série ont déjà pu incarner par le passé. En effet, Vicarious Visions a fait le choix d'intégrer des stars actuelles de la discipline, comme l'annonce Activision par le biais d'un communiqué officiel. Ainsi,