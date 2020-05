Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 Remake : Steve Caballero nous dévoile les coulisses du jeu

Activision et Vicarious Visions viennent de nous dévoiler une nouvelle vidéo consacrée aux coulisses du développement de Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 Remake, dans laquelle Steve Caballero nous dévoile son implication. Âgé de 55 ans, le vétéran de la Bones Brigade fera son grand retour dans le jeu, et il a donc dû repasser par la case du scan facial, afin que son avatar dans le jeu ait bien 20 ans de plus. Quoi qu'il en soit, son personnage sera aussi fringant qu'à l'origine, et on pourra passer tous ses tricks signature dont le Caballerial. Rappelons que Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 Remake sortira le 4 septembre prochain sur PC, PS4 et Xbox One.