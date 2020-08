Tony Hawk's Pro Skater 1+2 : un trailer de lancement qui donne la pêche, la ride reprend

Après de longues années d'absence (oui, on oublie volontairement Tony Hawk's Pro Skater 5), la célèbre franchise du skater star est enfin de retour. Au lieu d'un nouvel opus, Activision aura finalement choisi la carte du remake en s'attardant sur les épisodes les plus cultes - les deux premiers, sortis respectivement en 1999 et 2000 - avec une refonte aux petits soins : 4K, animations retravaillées, modèles 3D complètement refaits... On ne compte plus les améliorations et le résultat s'annonce charmant, d'autant plus que les développeurs ont gardé l'esprit original intact avec la préservation de l'OST ( qui disposera même de 37 morceaux supplémentaires ) ou des fameux modes multijoueur.Histoire d'inaugurer la sortie du soft sur PC, PlayStation 4 et Xbox One le 4 septembre prochain, l'éditeur diffuse un trailer rock'n'roll particulièrement alléchant : le fun semble clairement au rendez-vous... et il nous tarde d'y poser nos mains frétillantes. Attention par contre, le poids du jeu vient d'être révélé et celui-ci est franchement massif. Vous voilà prévenus.