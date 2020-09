Test Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 : un joli remake pour le grand retour de la référence des jeux de skate

Le Test

Sortis respectivement en 1999 et en 2000, Tony Hawk Skateboarding (Tony Hawk's Pro Skater chez nos amis anglo-saxons) et Tony Hawk's Pro Skater 2 ont provoqué un véritable séisme dans le monde du jeu vidéo, mais aussi dans celui du skate. Ce ne fut pas le cas du dernier opus en date, Tony Hawk's Pro Skater 5, sorti hâtivement en 2015 et qui a été un échec à la fois critique et commercial. Décidé à redorer le blason de la licence, Activision a décidé de surfer sur la mode des remakes pour moderniser les deux premiers épisodes, afin d’en faire un bundle destiné aux trentenaires souhaitant renouer avec l’odeur de la sciure de deck et les points de suture. Voyons si la mayonnaise prend toujours en 2020.

Mine de rien, pour Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, le choix du studio a été capital. Pas question de retourner chez Robomondo après le fiasco Tony Hawk's Pro Skater 5, et comme Neversoft s’est fait absorber par Infinity Ward en 2014, les créateurs originels n'étaient plus disponibles. Activision s’est donc tourné vers Vicarious Visions, un studio connus pour la série Skylanders mais dont l’expertise en matière de portage (Destiny 2 sur PC) et de remake (Crash Bandicoot N. SaneTrilogy) n’est plus à prouver. Dès les premiers instants, on sent le respect vis-à-vis de l’œuvre originale. Le jeu s’ouvre sur le thème mythique de Tony Hawk's Pro Skater ("Superman" de Goldfinger), avant d'étaler tous les skaters en compagnie desquels on a fait et refait les tricks - Tony Hawk, BuckyLasek, Bob Burnquist, Chad Muska ou encore Steve Caballero.

La refonte graphique est bien présente : les skaters sont plus vrais que natures, les textures ont gagné en consistance, sans oublier l'éclairage qui fait des merveilles sur certains skateparks (Venice Beach en particulier).

Mais afin de coller à l’époque actuelle, on note l’arrivée de sportifs plus jeunes ainsi qu'une certaine féminisation du roster, avec l’arrivée de Lizzie Armanto, Leticia Bufoni et AoriNishimura aux côtés d’Elissa Steamer. Mieux, on a désormais la possibilité de créer un personnage de toutes pièces et stocker jusqu’à quatre personnages différents, afin de pouvoir jongler avec les spécialités. Si vous n’avez jamais touché à un jeu de la série, sachez que les riders ont tous une spécialité, qu’il s’agisse de la rampe (les figures aériennes), du flat (manuals, grinds et autres heelflips) ou du park (un subtil mélange des deux). Notre avatar pourra bien évidemment être amélioré avec les icontournables points de compétence (pour aller plus vite, faire des ollies plus haut, exécuter des flips plus rapidement), sans oublier l'aspect cosmétique. Pour ce faire, il faudra se diriger vers la boutique où sont entassés fringues, decks, trucks et autres roues, et dépenser notre cash gagné via les défis du jeu.

UN JEU QUI N’A PAS PRIS LE MELON

Côté contenu, on retrouve les traditionnels modes "Exploration" avec leurs différents objectifs, comme récupérer les lettres S-K-A-T-E, la VHS cachée, ou les fameuses figures signature. Sur ce point, tout est fidèle aux anciens jeux, et si vous vous rappelez des secrets et zones cachées de certains parks, vous les retrouverez ici à l’identique. La première chose qui saute aux yeux quand on lance Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, c’est bien sûr l’ensemble des améliorations graphiques. Si ce n'est pas non plus le plus beau jeu de l'année, le résultat est assez bluffant, surtout lorsqu’on le compare au rendu des épisodes d'origine. L’éclairage a été particulièrement soigné, et les skateparks que l’on arpente avec un coucher de soleil (Venice Beach, par exemple) sont tout simplement sublimes. La modélisation des skaters n'est pas en reste, leur faciès correspondant désormais à leur âge plus avancé. Les amateurs de matos pourront aussi profiter des sympathiques décos pour les différents decks et roues dans le catalogue de nombreuses marques telles que Split, Flip, Element, Birdhouse ou encore Powell Peralta.

En ce qui concerne le gameplay, sachez que le jeu est incroyablement similaire à ce que l’on pouvait ressentir sur Nintendo 64 ou PlayStation. Les tricks sont toujours aussi faciles à réaliser, et on peut dorénavant profiter des mécaniques de Tony Hawk's Pro Skater 2 dans le premier opus, ce qui permet d’enchaîner des combos de fou en profitant des manuals et des reverts. Pas de panique pour les puristes : il sera toujours possible de revenir au gameplay originel en allant faire un tour dans les options, tout comme on pourra activer les cheats dont le grind parfait, le handplant parfait, le spécial éternel, ou carrément l’absence de chutes pour passer toutes les figures. D’ailleurs, si les skaters officiels disposent d’un set de tricks défini, on est totalement libre de le modifier. Pour ce qui est des avatars créés, ces derniers n’ont aucune limite : on peut en faire de vrais caméléons capables de passer des 900 et des McTwist sur rampe, tout en enchaînant les darkslides sur les rails.

C'est vrai que l'on aurait aimé que le multi comprenne un peu plus de nouveautés, mais on vous garantit que la plupart des joueurs devraient trouver leur compte, trentenaires ou pas.

Si jamais la vingtaine de skateparks disponibles ne vous suffit pas, il y a l’excellent éditeur de parks qui permet aux plus créatifs de se faire plaisir, avant de les partager en ligne et d'en télécharger éventuellement. L’autre avantage du online, c’est bien évidemment le multijoueur. Là, on a droit à tous les modes classiques, dont le "Graffiti", le "Combo Mambo", le "Tag", ou encore le "Trick Attack". Néanmoins, on sent que le jeu en ligne a été intégré de manière précipitée, car il est impossible de choisir précisément son mode de jeu. En fait, on doit se borner à opter pour les modes "Jam" ou "Compétitif", le premier mélangeant tous les joueurs sur tous les modes, tandis que le second classe les skaters selon leur expérience. Autre petite déception : le mode "HORSE" qui reste pour l’instant limité au multi local. Car oui, il y a toujours moyen de partager le canapé avec un pote pour jouer en splitté, et ce, quelle que soit la machine. Le plus étonnant, c’est que les parties en ligne s’enchaînent rapidement, sans temps mort, et sans le moindre lag.

LE CORPS DU CHRIST AIR

Cependant, l’habillage des épreuves demeure minimaliste, on peut juste jeter un oeil au score des concurrents. On aurait adoré pouvoir bénéficier d’un replay avec le meilleur combo de la partie, par exemple. Bien sûr, Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 conserve ces sonorités punk rock avec les morceaux classiques de Dead Kennedys, Rage Against The Machine, Suicidal Tendencies ou Goldfinger. Ce n'est pas tout, car on a droit à 37 nouvelles musiques, dont une chanson de Machine Gun Kelly, puisque ce dernier a abandonné le rap pour le rock. Que reprocher à cette compilation finalement ? Eh bien, pas grand-chose pour être honnête, si ce n’est finalement une sacrée paresse. Nous sommes ici face à un remaster bien fait, mais on aurait pu espérer que Activision fasse un vrai remake, comme cela était indiqué dans le titre du jeu à une époque.