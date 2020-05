Tony Hawk's Pro Skater 1+2 : une édition collector avec une vraie planche de skateboard

Birdhouse est même comprise ! Attention tout de même si vous comptiez rider avec, les



Hier, Activision a frappé fort en dévoilant les remasters d'ores et déjà impressionnants des deux premiers Tony Hawk's Pro Skater : modèles et décors entièrement refaits, résolution 4K, mode multijoueur original, éditeur de parc et fonctionnalités online, l'annonce a touché de nombreux fans en plein cœur et soulevé l'intérêt des autres, faute de véritables jeux du genre à se mettre sous la dent. Et parce que le retour d'une telle franchise ne peut pas se faire à la légère, l'éditeur a pensé à concocter une édition collector digne de ce nom, dont les précommandes sont d'ailleurs ouvertes Ainsi, pour 99,99 euros, vous repartirez avec