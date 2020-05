Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 Remastered : c'est officiel, voici le trailer en 4K et plein d'infos !

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 Remastered bénéficiera d'un mode multijoueur en local avec écran splitté, ce qui devrait ravir les fans de jeu sur canapé. Un éditeur de skatepark est également au programme, sachant qu'il sera possible de partager ses créations avec la communauté sur Internet. Côté technique, le jeu bénéficiera d'un affichage en 4K pour un rendu plus réaliste, ce qui tranche d'ailleurs avec l'aspect cartoon des précédents épisodes. En attendant d'en voir davantage, voici le premier trailer du jeu prévu sur PC, PS4 et Xbox One pour le 4 septembre prochain. Vous savez tout.

Ça y est, c'est enfin officiel : Tony Hawk va faire son grand retour en jeu vidéo ! La rumeur courait depuis des années , et elle s'est intensifiée ces dernières semaines, nous laissant d'ailleurs croire à un Tony Hawk Alcatraz , mais il n'en est rien, il s'agira en réalité d'une version remasterisée des deux premiers épisodes sortis sur PS1 respectivement en 1999 puis en 2000. C'est Vicarious Vision qui s'est attelé à la tâche, sachant que le studio a d'ores et déjà travaillé sur la licence à de nombreuses reprises. On devrait retrouver le feeling des jeux originaux, avec une pincée de modernité pour coller aux canons actuels. D'ailleurs, on, retrouvera tous les skateurs qui étaient dans le roster des deux premiers épisodes, ainsi que les 19 niveaux devenus cultes pour beaucoup.Autre bonne nouvelle,