Tony Hawk's Alcatraz : ce serait le prochain jeu de la saga à en croire un revendeur

Qu'un nouveau jeu Tony Hawk voit prochainement le jour, ça, nous en sommes à peu près certain. Pas plus tard que ce matin , nous vous annoncions que le skateboarder Jason Dill avait révélé l'existence d'un prochain opus pour 2020, emboîtant ainsi le pas au groupe de rock The Death Set en mars dernier et Lizzie Armanto en 2019 , tous affirmant que la fameuse franchise d'Activision prévoyait bel et bien son retour. Comme par hasard, un revendeur allemand vient tout juste d'apporter sa petite contribution en listant un certain "Tony Hawk's Alcatraz", apparemment prévu le 30 octobre prochain sur PlayStation 4 et Xbox One.Évidemment, cette trace n'est pas passée inaperçue et surprend quelque peu puisque Monsieur Dill et Madame Armanto certifiaient que le prochain volet serait un Pro Skater : s'il s'agit bien d'un "Tony Hawk's Alcatraz", ce serait là un sympathique hommage à l'un des niveaux iconiques de Pro Skater's 4, survenu en 2002. Quoiqu'il en soit, notre curiosité est éveillée et l'on attend donc impatiemment une officialisation - ou un démenti - de la part d'Activision.