Tony Hawk's : un nouveau jeu prévu en 2020 ? Un groupe de rock vend la mèche !

Quand on pense à la mythique franchise Tony Hawk's, on pense bien évidemment aux opus cultes des années 90 et beaucoup moins à Pro Skater 5, survenu en 2015 et souvent qualifié de petite catastrophe industrielle. En tout cas, Activision ne semble pas décidé à lâcher prise et préparerait bien un grand retour de sa légendaire saga si l'on en croit la bourde du groupe de rock The Death Set : depuis leur page Facebook (certifiée), les artistes ont ainsi confirmé que "cinq de leur morceaux apparaîtront dans la bande-son de Tony Hawk's 2020" et qu'il sera même possible de les entendre bientôt.À vrai dire, ce n'est pas la première fois que certains maladroits vendent la mèche : en octobre 2019, la skaboardeuse Lizzie Armanto déclarait au micro de The Nine Club que Tony Hawk "allait sortir un autre jeu", y confirmant au passage sa propre présence en tant que personnage.Histoire d'ajouter un point final, on rappelle qu'un remaster des deux premiers Pro Skater pourrait bien être en chantier selon les dires d'un insider : bref, le skate vidéoludique est peut-être moins éteint qu'on ne le pense.