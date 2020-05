Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 Remake : une vidéo de gameplay a fuité, voilà à quoi ressemble vraiment le jeu

Tony Hawk's Pro Skater, à venir sur PC, PS4 et Xbox One à partir du 4 septembre prochain, la date ayant été officialisée en même temps que le reveal. Un trailer avait été diffusé, dévoilant également des images de gameplay qui nous pousse à dire qu'il s'agit davantage d'un Remake tant le jeu n'a plus grand-chose à voir avec les version originales sur PlayStation 1 et que tout a été refait from scratch. Et bien, sachez que depuis quelques jours, du pur gameplay du jeu a fuité sur les Internets par le biais d'une vidéo d'un peu plus de 3 min où l'on peut voir notre Antoine Faucon en plein enchaînement de tricks. Il y a aussi Andrew Reynolds, Geoff Rowley, Elissa Steamer et Chao Muska qui nous font un petit tour des skateparks qui eux aussi ont été retravaillés.Once again, je vous rappelle que Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 Remake est attendu pour le 4 septembre prochain sur PC, PS4 et Xbox One.