Tomb Raider 2 Le Film : changement de réalisateur, c'est désormais une femme et c'est une bonne surprise

*whispers* Who’s as excited as I am for a @TombRaiderMovie!?!? 🤑💃🏾🤩 #TombRaider — Misha Green (@MishaGreen) 25 janvier 2021

Sorti en mars 2018, le reboot du film Tomb Raider a reçu un accueil mitigé, aussi bien du côté de la critique que chez les spectateurs. Avec 247 millions de dollars de recettes dans le film (pour un budget de 94 millions de dollars), le film est certes rentable, mais les investisseurs en attendaient sans doute beaucoup plus. Du côté de la presse, on a reproché au film d'être un mauvais copié-collé du jeu vidéo de 2013, ce dernier reprenant parfois plan par plan les séquences du titre de Cristal Dynamics. Alors oui, il y avait une volonté de coller au matérieu d'origine, mais l'idée est aussi de surprendre son audience avec des prises de risque. De même, Alicia Vikander n'a pas réussi à nous montrer tous ses talents de grande actrice, sans doute en raison d'une écriture du personnage de Lara Croft un peu trop timide.Si l'on sait que Roar Uthaug, le réalisateur du film, n'a pas été renouvelé, un certain Ben Wheatley (Kill List, High-Rise, Dr Who) devait reprendre le flambeau pour une sortie fixée à l'année 2021. Seul hic, le COVID-19 est passé par-là entre temps et a chamboulé les calendriers de tournage. L'occasion peut-être pour la production du film de revoir certains aspects du film, notamment le choix du metteur en scène. C'est en effet acté depuis plusieurs heures maintenant, c'est Misha Green qui a hérité de la réalisation, elle qu'on connaissait avant tout pour être la showrunneuse de Lovecraft Country. Elle est aussi passée derrière la caméra pour l'épisode 8 et ce nouveau poste lui a semble-t-il donné envie d'aller plus loin. Si Misha Green devient donc la réalisatrice, sachant qu'elle s'est empressé de le faire savoir sur ses réseaux sociaux, sachez que c'est elle aussi qui va signer le scénario. L'occasion pour la production d'être cohérent dans ses choix éditoriaux. Bien sûr, à ce stade, aucune date de sortie n'a été communiqué, surtout en ces temps bien troubles pour le cinéma et les salles obscures. On vous tient bien sûr au courant.