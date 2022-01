TOM CRUISE Iron Man + TOBEY Spider-Man dans Dr Strange 2 ? Des preuves ont leaké !

On pensait avoir tout vu en matière de cross-over avec Spider-Man No Way Home qui nous a fait rencontré trois génération de Spider-Man, mais c'était sans compter sur les ambitions cachées de Marvel Studios. A en croire certains rumeurs et quelques leaks pertinents, le film pourrait être l'occasion d'introduire des variants de héros disparus et qu'on va pouvoir faire revenir depuis d'autres univers. Ça vous dirait par exemple de revoir Tobey Maguire en Spider-Man ? Et Ben Affleck qui remettrait son costume de Daredevil le temps d'un caméo ? Et si Iron Man était joué par Tom Cruise ? Tout cela est évidemment possible grâce au Multiverse et aujourd'hui, il y a des leaks qui nous poussent à croire que tout cela est en train de se préparer. Parce que oui, les 6 semaines de reshoots de Dr Strange 2 qui ont eu lieu entre octobre et décembre 2021 étaient visiblement là pour introduire plein de nouveaux personnages excentriques. Il est temps d'analyser tout cela tous ensemble...





On le sait, depuis la fin d'Avengers Endgame et le départ de certains de ses plus grands acteurs, Marvel Studios se doit de se renouveler. La Phase 4 a pour ambition d'introduire de nouveaux personnages, parfois méconnus du grand public comme Shang-Chi, d'installer de nouveaux enjeux, mais aussi doucement mais sûrement de faire accepter qu'on se dirige aussi vers les Young Avengers. Avec le succès insolent de Spider-Man No Way Home qui a franchi les 1,7 milliard de dollars au box office mondial, Marvel Studios est aujourd'hui certain d'une chose : le multiverse est ultra bankable et avec lui la possibilité infinie de jouer avec l'impossible et surtout la nostalgie des spectateurs. Et justement, quel meilleur film que Dr Strange 2 et son multivers complètement fou pour continuer à miser sur cet élément qui pourrait une fois encore faire exploser le box office ? Alors que le film n'est pas attendu avant le 6 mai 2022, ce dernier fait déjà l'objet des théories les plus folles et les premiers leaks sérieux commencent à émerger. La première n'est autre qu'une photo volée prise sur le tournage du film et qui nous montre Tom Cruise en tenue de performance capture avec un look pour le moins surprenant, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de celui de Tony Stark, ou du moins son variant.









Et pourquoi peut-on considérer cette photo comme plausible et un véritable leak ? Tout simplement parce que nous savons depuis 2020 que l'acteur avait été pressenti par les Studios Marvel pour incarner un variant de Tony Stark venant d'un autre univers. Le choix de Tom Cruise pour jouer le milliardaire playboy et philanthrope n'est pas un choix anodin, puisque l'acteur avait déjà été pressenti pour le rôle de Tony Stark au début des années 2000, bien avant que Marvel Studios jette son dévolu sur Robert Downey Jr. Ça serait donc une bonne manière pour Marvel de faire référence à son premier choix. Et puis si on analyse de près cette photo, on constate que le costume que porte Tom Cruise est le même que celui que porte les acteurs qui doivent derrière être retravaillés en post-prod pour façonner leurs armures. Il y a bien sûr Robert Downey Jr en Iron Man, mais aussi Tom Holland en Spider-Man et Mark Ruffalo quand il est en Hulk.













Autre détail qui ne trompe pas, si on observe la bordure de l'image, on aperçoit le bout d'un gant jaune, qui de toute évidence semble être celui de Stephen Strange. Mais alors, quel serait le rôle de ce Tony Stark / Iron Man version Tom Cruise ? D'après certaines rumeurs, il pourrait bien s'agir d'un variant appartenant au groupe des Illuminati de Marvel, qui est une association secrète de super-héros collaborant dans l'ombre et composé selon les comics de Iron Man (qui représente les héros de type Vengeurs), Mr Fantastique (représentant les héros scientifiques), Namor, qui rrègne sur les océans et représente ceux qui sont perçus comme anti-héros, Flèche Noire, qui est le porte-parole des Inhumains, Docteur Strange, qui représente les héros du côté mystique et Le professeur Xavier, qui est celui qui représente les mutants. Et c'est pour cela que d'autres rumeurs insistantes font état de la présence des X-Men dans le film que Disney a racheté auprès de la Fox en 2019, avec l'apparition en caméo du Professeur Xavier, soit sous les traits de Patrick Stewart, soit de JamesMacAvoy.









D'autres bruits de couloir annoncent pléthore de caméos aussi fun qu'improbables comme Ben Affleck qui pourrait remettre le costume de Daredevil, histoire pour lui de tirer un trait sur l'un de ces plus mauvais rôles, tout comme Chris Evans dans le rôle de Johnny Storm, mais l'acteur ayant définitivement tourné la page du MCU, revenir pour un happening juste drôle, on n'y croit pas vraiment... En revanche, il y a un retour qu'il faut prendre très au sérieux, c'est celui de Tobey Maguire en tant que Spider-Man. Depuis son retour dans No Way Home, l'acteur semble prêt à réendosser le costume à nouveau et comme Andrew Garfield, pas seulement pour amuser les spectateurs le temps d'un film cross-over, mais de manière plus pérenne. Pourquoi ça ferait sens ? Tout d'abord parce qu'il y a de fortes chances pour que Andrew Garfield soit parti pour redevenir le Spider-Man du Sony Universe, mais aussi parce que le réalisateur de Dr Strange 2 n'est autre que Sam Raimi, celui-là même à qui l'on doit la première trilogie Spider-Man au début des années 2000. Faire revenir Tobey dans le multiverse serait donc un joli clin d'oeil à leur collaboration d'antan et l'occasion de refaire vibrer les spectateur qui en redemandent encore.







Autre élément qui nous pousse à croire que le tournage avec Tobey a déjà eu lieu : une photo de Mariana Torres, qui n'est autre que la comédienne de doublage portugaise de Wanda Maximoff, qui s'est prise en photo avec Manolo Rey, qui n'est autre que la voix officielle de Tobey Maguire en portugais. Une photo postée sur son compte Instagram en Story et qui a été supprimée assez rapidement, mais trop tard pour Internet. Le pire, c'est que Mariana Torres écrivait sur la photo: "De bonnes choses arrivent!!!", de quoi nous prouver que Tobey Maguire va encore nous régaler dansd le MCU. Sera-t-il là en caméo, ou va-t-il aider Stephen Strange dans sa lutte contre ses nouveaux ennemis et lui-même ? On peut déjà commencer à fantasmer.







Si tous ces caméos et cross-over semblent être méticuleusement préparés par Marvel, il ne faut pas oublier que le multivers n'a pas été une épreuve facile, notamment pour les scénaristes. Récemment, nous avons appris que Spider-Man No Way Home a été une tannée à mettre en place, notamment à cause du COVID et de la chronologie qui a été complètement chamboulée. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au départ, Spider-Man : No Way Home devait à l'origine sortir après Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Au départ, c'était mai 2021 pour Dr Strange 2 et juillet 2021 pour Spider-Man No Way Home. L'un des scénaristes Chris McKenna a expliqué que lorsqu'il a commencé à écrire l'histoire de Spider-Man : No Way Home, ildevait intégrer ce qui s'était passé dans Doctor Strange 2, mais le COVID a tout changé. Et ce changement de calendrier a poussé les scénaristes a bricolé, voire même improvisé. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Dr Strange 2 est reparti en reshoot entre octobre et décembre 2021, parce qu'il faut faire concorder le calendrier de tous les acteurs. De quoi nous donner du grain à moudre jusqu'au 6 mai prochain, date de sortie de ce Dr Strange in the Multiverse of Madness.