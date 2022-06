Thor Love & Thunder : les habitants de la commune de Tonnerre verront le film avant tout le monde

assister à la projection, il faut déposer un bulletin dans l’urne du Cinéma-Téâtre avant le dimanche 3 juillet afin d'essayer de remporter deux places pour l’avant-première du nouveau film Marvel Studios ! Seulement 26 invité.es seront tirés au sort, sachant qu'ils pourront venir accompagné.es de la personne de leur choix. Le tirage au sort est prévu pour le mardi 5 juillet. Un joli coup marketing de la part de Marvel et Disney France qui avait déjà réalisé la même opération il y a quelques années avec le film Ant-Man qui avait eu droit à une avant-première dans la ville de Fourmies, située dans les Hauts de France.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, Thor Love & Thunder sortira en France le 13 juillet prochain, soit quasiment une semaine après la sortie américaine, fixée au 8 juillet 2022. C'est assez rare pour être souligné, car jusqu'à présent, tous les films de Marvel et de Disney ont toujours eu la primeur française, les sorties ciné dans l'Hexagone se faisant le mercredi, alors que c'est le vendredi aux Etats-Unis. Conscients que ce décalage frustre d'ores et déjà une partie des fans du MCU, Disney et Marvel Studios ont décidé d'organiser une avant-première exceptionnelle dans la commune de Tonnerre (c'est dans l'Yonne) le 7 juillet à 19h30. Si la petite ville abrite 4 736 habitants, tout le monde ne pourra évidemment pas y aller, puisque c'est sur invitation qu'il sera possible de voir Thor Love & Thunder avant tout le monde. Sur le site de la commune de Tonnerre , il est expliqué que pour