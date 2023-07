The Lords of the Fallen : 17 min de pur gameplay, il y a plein de combats de boss

S'il n'est pas prévu avant octobre prochain, The Lords of the Fallen reste un jeu qui captive l'attention dès lors qu'il se présente en vidéo. Et pour les joueurs qui attendent le jeu avec impatience, on a une bonne nouvelle : 17 minutes de gameplay viennent d'être publiées sur YouTube, afin, de nous montrer un peu plus l'étendu de son monde semi-ouvert. Comme on peut le voir, le titre comportera de nombreux environnements, à la fois variés et hostiles, et c'est dans ce décorum que les joueurs vont tout faire pour renverser Adyr, le Dieu démon. Chacune des zones étant interconnectée avec au moins deux autres, l’ordre dans lequel ils les visiteront sera propre à la volonté des joueurs, à la manière d'un Elden Ring bien évidemment.



Puisant ses inspirations du côté des productions FromSoftware, The Lords of the Fallen proposera son lot de combats de boss. D'ailleurs, s'ils se montrent trop difficiles à battre, sachez que la fonctionnalité de coop en continu permettra d'avoir de l'aide in-game. Un autre élément de gameplay ajouté à Lords of the Fallen fera également son entrée. En effet, les joueurs pourront construire leurs propres vestiges, disponible en revanche dans certains lieux spécifiques et nécessitera des ressources extrêmement rares. On apprend aussi que le système de combat a été complétement retravaillé, afin que les capacités au corps-à-corps, les sorts de magie et les attaques à distance se complètent harmonieusement. En plus des attaques standards, les joueurs pourront attribuer à leur manette jusqu’à quatre attaques magiques ou à distance, afin d’y avoir accès immédiatement pendant leurs affrontements. Cela permet non seulement une plus grande variété dans les combats, notamment avec la possibilité d’enchaîner un nombre infini de combos, mais également d’accélérer les affrontements, en réduisant le besoin d’échanger les aptitudes.



La sortie de The Lords of the Fallen est attendue pour le 13 octobre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.