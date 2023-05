The Lords of the Fallen : un nouveau trailer aux graphismes next gen et une date de sortie

The Lords of the Fallen

A chaque nouvelle vidéo de, c'est l'extase. Il faut dire que le titre des studios Hexworks et de CITY Interactive a mis toutes les chances de son côté pour au moins séduire le public par son aspect visuel. Développé sur Unreal Engine 5 et souvent mis en avant par Epic Games quand il faut promouvoir les capacités techniques de son moteur 3D, The Lords of the Fallen est donc de retour avec une nouvelle vidéo, dans laquelle de nombreuses séquences de gameplay sont dévoilées. Comme chacun sait, on lorgne du côté du Souls-like, avec toutes les mécaniques établiées par les jeux de FromSoftware, sachant que cet épisode n'aura aucun lien de parenté avec l'épisode sorti en 2014. On parle ici de reboot total, avec plus d'ambitions, à la fois visuelle et dans le gameplay. En attendant, on a enfin la date de sortie, et c'est le 13 octobre 2023 que sortira ce Lords of the Fallen, à la fois sur PC, PS5 et Xbox Series.