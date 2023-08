The Lords of the Fallen : le Story Trailer lâché pour la gamescom, c'est sombre et lugubre

Très bavard ces derniers mois, The Lords of the Fallen n'a pas manqué de faire une apparition lors de la soirée d'ouverture de la gamescom 2023. C'est en effet par le biais du Story Trailer que les développeurs ont présenté le jeu, rappelant que ce dernier introduit une mécanique de double-royaume, sachant que la perte de la vie nous oblige à se rendre dans le monde des morts. Le jeu promet une atmoshère sombre et glauque, avec on l'espère un gameplay à la hauteur des espérances. Hexworks a en tout cas l'envie d'aller au bout de ses envies, car rappelons que ce Lords of the Fallen n'a rien à voir avec le jeu de 2014.



La sortie de Lords of the Fallen est attendue pour le 13 octobre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.