The Lords of the Fallen : déjà 1 million de ventes, on connaît aussi le budget du jeu

Dix jours environ que Lords of the Fallen est sorti sur le marché et le jeu est déjà un énorme succès. Dans un communiqué envoyé par CI Games, on apprend que le titre s'est déjà écoulé à plus de 1 million d'exemplaires à travers le globe. De quoi rassurer le studio et les investisseurs qui ont cru en ce projet ambitieux, porté par l'Unreal Engine 5, et qui vont donc continuer à investir davantage, puisque d'autres projets du même calibre sont prévus. "Lords of the Fallen est le jeu le plus important et ambitieux que nous ayons développé ces 20 dernières années, ainsi que le premier d’une liste de triple-A prévus pour les années à venir" annonce Marek Tyminski, CEO de CI Games, avant d'ajouter : "Voir un jeu avec une approche si innovante sur le genre de l’action-RPG atteindre le million de ventes en seulement dix jours a été une leçon d’humilité pour tous à HEXWORKS et CI Games." Maintenant que le succès commercial est là, il faut désormais parvenir à éteindre les différents incendies qui se sont propagés à droite et à gauche en raison des problèmes techniques qui ont entâché le lancement du jeu. Mais les développeurs de HEXWORKS assurent travailler dur pour déployer une série de patchs afin d'améliorer les performances et introduire quelques ajouts au passage, comme de nouvelles mécaniques de gameplay, un mode New Game Plus remanié et un crossplay entre la Playstation 5 et la Xbox Series X|S, disponible dès maintenant. Le crossplay entre consoles et PC seront réactivés lors d’un patch d’expansion jeudi prochain.



Dans le même temps, à l'occasion d'une conférence destinée aux actionnaires, CI Games a révélé que le développement de Lords of the Fallen a coûté la bagatelle de 40 millions d'euros, soit le plus gros montant lâché par le studio. A ces 40 millions de production n'ont pas été compté les dépenses liées au marketing (18,2 millions d'euros), la production de la version physique du jeu (4.8 millions d'euros) et les royalties dues à Epic Games pour l'utilisation de l'Unreal Engine 5. Au total, CI Games a donc lâché 63 millions d'euros qui semblent déjà avoir été amortis avec le millions de copies vendues en 10 jours. Un joli succès donc.