The Lords of the Fallen : la suite-reboot tournera sous Unreal Engine 5, premier trailer

Pendant que Deck13 nous dévoile Atlas Fallen, son nouvel Action-RPG développé sous l'égide de Focus Entertainment, CI Games révèle l'existence de The Lords of the Fallen, qui n'est autre qu'un reboot du jeu créé par Deck13 en 2014. Du coup, c'est le studio Hexworks qui a été mandaté pour reprendre la suite, qui se fera sous la forme d'un reboot. C'est toujours CI Games qui chapeaute le projet avec cette envie de le faire avec l'Unreal Engine 5 et de promettre au moins une plastique ravageuse. Hexworks est dirigé par le producteur exécutif Saul Gascon (Dead by Daylight, PayDay 2) et le directeur créatif Cezar Virtosu (Shadow of the Tomb Raider, Assassin's Creed : Origins). L'enteprise, fondée en 2020, abrite une équipe mondiale de plus de 75 développeurs internes, sans compter les aides externes. En attendant de découvrir le gameplay, on peut se délecter d'une première vidéo réalisée en full CGI, mais qui donne le ton assez sombre de ce titre prévu en 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series.







L'histoire de ce Lords of the Fallen se déroulera plus de 1 000 ans après les événements du premier jeu, avec la promesse d'un monde gigantesque interconnecté, faisant plus de cinq fois la taille du jeu original. Histoire que cet Action-RPG soit digne d'un genre devenu extrêmement populaire, il est promet un monde rempli de quêtes de PNJ, des personnages captivants et un récit riche. Le joueura aura la possibilité de créer son, avatar de toutes pièces, mais aussi d'inviter un deuxième joueur à rejoindre la campagne solo pour de la coopération en ligne ininterrompue. La sortie de The Lords of the Fallen est programmée pour 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series.