The Lords of the Fallen : pas de nouvelle vidéo, mais des screenshots somptueux

The Lords of the Fallen, c'était début décembre dernier, lors de la soirée des Game Awards. Un trailer nous avait permis de constater que le développement se poursuivait bien du côté de Hexworks, avec en prime la preuve que le choix de l'Unreal Engine 5 se montrait payant. Aujourd'hui, le titre est de retour sur le devant de la scène avec non pas une nouvelle vidéo avec du gameplay, mais une série de quelques screenshots, qui permettent d'apprécier la qualité des graphismes. Il faut dire qu'en matière de DA et d'ambiance, le studio espagnol s'est beaucoup inspiré des titres de FromSoftware, mais essayera d'insuffler sa propre personnalité. Quant à l'histoire, on rappelle qu'elle se déroule plus de 1 000 ans après les événements du premier jeu. Les développeurs nous font savoir que The Lords of the Fallen proposera une map cinq fois plus grand que le jeu original, avec un expérience très Action-RPG, remplie de quêtes de PNJ, de personnages et d'un récit qui s'annonce intéressant.La date de sortie de The Lords of the Fallen est toujours attendue pour l'année 2023.