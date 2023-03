The Lords of the Fallen : la beauté des décors et des détails mis en avant avec l'Unreal Engine 5

Depuis son annonce à la gamescom 2022, The Lords of the Fallen a toujours communiqué sur l'Unreal Engine 5, moteur que le jeu va utiliser pour mettre en avant ses qualités visuelles et techniques. C'est d'ailleurs sur cet aspect-là que la nouvelle vidéo du jeu s'attarde, ce qui est logique puisqu'elle a été diffusée lors du State of Unreal, l'événement d'Epic Games pour la Game Developers Conference 2023 qui se tient en ce moment à San Francisco. Les environnements à l'ambiance gothique sont largement présentés avec une jolie gestion de l'éclairage et de la lumière. Mais ce n'est pas tout, les modèles 3D des personnages sont également détaillés, avec plans serrés sur les vêtements. Le jeu va utiliser des textures en haute résolution avec en prime une gestion réaliste de ces objets selon la démarche du personnage. Tout cela vend du rêve évidemment, et n'oublions pas que nous avons affaire à une démo technique, il faudra voir comment tout cela se comporte in-game. Rappel, c'est le le studio HexWorks qui est aux commandes de cette suite-reboot, puisque les développeurs d'origine que sont Deck13 ont été rachetés par Focus Entertainment en 2020 pour 7.1 millions d'euros. Oui, comparativement avec les sommes astronomiques d'autres studios, cela permet assez mineur...La sortie de ce The Lords of the Fallen est toujours attendue pour 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series si tout va bien.