Le studio CI Games (The Lords of the Fallen) dit non ouvertement au DEI (wokisme) dans ses jeux

A l'heure des grandes fractures et des clans qui se forment dans le jeu vidéo, le studio CI Games, bien connu pour la licence The Lords of the Fallen, a décidé de prendre position, celle de l'anti-wokisme. C'est en effet à l'occasion d'une discussion avec ses investisseurs que Ryan Hill, le directeur marketing du studio, a indiqué rejeter toute forme de DEI (Diversité, Équité, Inclusion) dans ses jeux et de ne pas suivre d'agenda politique. Ryan Hill a déclaré aux investisseurs que le studio "préfère se concentrer sur l'expérience des joueurs avec des thèmes et des personnages créés spécifiquement pour tous les publics". Ce dernier a également rajouté que de nombreux jeux ayant une affiliation avec le DEI ont sous-performés et qu'intégrer du wokisme est un risque d'échec commercial.









"Bien que certains jeux vidéo aient récemment saisi l'opportunité d'intégrer des agendas sociaux ou politiques dans leurs expériences, il est clair que de nombreux joueurs n'apprécient pas cela, et par conséquent, nous avons vu un certain nombre de sorties de grande envergure sous-performer commercialement au cours de la seule dernière année. Nos jeux seront toujours développés pour maximiser le plaisir des joueurs et le succès commercial, et en tant que tel, nous n'intégrerons aucune agence sociale ou politique dans ces expériences à l'avenir, ayant observé le risque élevé que cela peut présenter."





Ryan Hill n'a pas développé sa définition des "agendas politiques", ni défini ce que "risque élevé" signifiait pour lui et la direction du studio. Il n'a pas non plus illustré les jeux qui, selon lui, avaient "sous-performé commercialement" ou, en fait, n'a pas précisé à quoi ressemblait le succès commercial pour lui. Si CI Games a refusé de commenter davantage la déclaration de Hill aux investisseurs, le PDG du studio, Marek Tyminski, a en revanche appuyé les propos que le studio n’inclurait pas d’élément DEI dans ses jeux par le biais d'un tweet.