The Last of Us : une saison 4 confirmée pour adapter l’intégralité du second jeu

Alors que la saison 2 de The Last of Us s’apprête déjà à tirer sa révérence avec son septième et dernier épisode, les contours de la suite se précisent. Et ils s’annoncent plus étendus que prévu. Craig Mazin, co-créateur de la série aux côtés de Neil Druckmann, confirme aujourd’hui ce que beaucoup pressentaient : une troisième saison ne suffira pas à adapter The Last of Us Part II dans son intégralité. Depuis ses débuts sur HBO, The Last of Us a choisi une approche fidèle mais condensée du matériau vidéoludique. Le premier jeu avait été raconté en neuf épisodes, une temporalité qui tenait du tour de force. Mais avec Part II, la donne a changé. Plus long, plus dense, plus complexe dans sa narration et ses changements de point de vue, le second volet du jeu ne pouvait tout simplement pas rentrer dans une seule saison, sans en sacrifier la substance.









Rapidement, les créateurs avaient indiqué que l’adaptation du deuxième jeu s’étalerait sur plusieurs saisons. La saison 2, composée de seulement sept épisodes, s’est concentrée sur Ellie (interprétée par Bella Ramsey), en posant les jalons d’un récit qui s’annonce encore plus ample. La logique voulait alors que la saison 3 prenne le relais avec l’arc narratif d’Abby (incarnée par Kaitlyn Dever), et potentiellement conclue l’ensemble. Mais ce scénario paraît aujourd’hui trop serré. Dans une interview accordée à Collider, Craig Mazin a clarifié la situation : « Ce serait interminable. » Selon lui, le récit du deuxième jeu est truffé de ramifications et de "trous naturels dans le récit" permettant de segmenter l’histoire sans la trahir. Il ajoute : « Je pense qu’il y a des chances pour que la saison 3 soit plus longue que la saison 2, parce que la narration et les opportunités qu’elle permet sont un peu différentes. » Mazin revient également sur l’un des tournants majeurs de la série (la mort de Joel), qu’il qualifie de « bombe nucléaire dans l’histoire ». Un événement narratif qui impose une dynamique particulière : pas question de digresser ou de ralentir comme dans l’épisode consacré à Bill et Frank dans la saison 1. En revanche, la saison 3 pourrait retrouver une certaine souplesse de ton et de structure, ouvrant la voie à un développement plus nuancé... et à une quatrième saison.

Il faudra donc s’armer de patience. Le tournage de la saison 3 ne débutera probablement pas avant 2026, ce qui repousse sa diffusion à fin 2026, voire 2027. Et si la saison 4 suit le même rythme, la conclusion de The Last of Us sur le petit écran pourrait ne pas voir le jour avant 2028. Le temps est long, mais le voyage semble encore plus vaste que prévu. Et tant mieux !