The Last of Us Part I : une vidéo comparative avec Tess qui prouve que le jeu est bien un remake et non un remaster

Annie Wersching (24, Runaways). Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la qualité visuelle est totalement différente. En effet, la Tess de The Last of Us Part I a un rendu nettement plus réaliste, avec des traits qui collent parfaitement à ceux d'Annie Wersching.





Tess' glow up ✨@Wersching



9 years ago vs. September 2, 2022 -- #TheLastofUs Part I pic.twitter.com/jDoT9bMmL1 — Naughty Dog (@Naughty_Dog) 14 juin 2022



On rappelle qu'en plus de proposer une refonte totale des graphismes, The Last of Us Part I disposera d'un gameplay modernisé, de contrôles améliorés (grâce notamment aux fonctionnalités de la DualSense), de tout un tas d'options d'accessibilité, ainsi que d'un système de combat et de mécaniques d'exploration revus. L'extension "Left Behind" sera incluse d'office, sans oublier l'édition numérique Deluxe (89,99€) et la Firefly Edition (qui, visiblement, est déjà en rupture de stock).



La sortie de The Last of Us Part I est programmée pour le 2 septembre prochain, sachant que le PC sera également servi à une date ultérieure.