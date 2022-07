The Last of Us Part I : une vidéo où Naughty Dog présente toutes les améliorations rendues possibles grâce à la PS5

Alors que The Last of Us Part I a fait l'objet d'une grosse fuite pas plus tard qu'hier, Sony Interactive Entertainment a décidé de dévoiler une toute nouvelle vidéo dans laquelle Naughty Dog présente toutes les améliorations qui ont été rendues possibles grâce à la PS5. Neil Druckmann, co-président du studio, confie que l'ambition de ses équipes a été de proposer une version fidèle à leur vision initiale de The Last of Us sans la moindre contrainte technique. Pour sa part, Shaun Escayg, à la fois directeur créatif et scénariste, explique que le successeur de la PS4 a permis d'intégrer tout un tas d'éléments (la 4K 60fps, le HDR, les fonctionnalités haptiques entre autres) qui ont aidé à la création du remake.Naturellement, The Last of Us Part I se démarque avant tout de la version originale par sa qualité graphique. On nous assure que les animations faciales ont gagné en réalisme, avec notamment toute une panoplie de nuances ajoutant de l'âme aux personnages. Shaun Escayg va jusqu'à dire que les expressions visibles lors des phases de gameplay et celles affichées pendant les cut scenes sont désormais d'une qualité identique. De son côté, Matthew Gallant, réalisateur du remake, souligne l'efficacité du moteur physique, là encore grâce aux capacités de la PS5. Le monde de The Last of Us Part I est du coup plus organique et contient un nombre incalculable d'objets destructibles.Pareil pour l'IA qui a bénéficié de quelques retouches depuis The Last of Us Part II : qu'il s'agisse des ennemis ou des alliés, chaque protagoniste tient compte des actions des uns et des autres avant d'agir. Côté contenu, Neil Druckmann précise que des collectibles ont été ajoutés, ainsi que les modes "Permadeath" et "Speedrun", sans oublier les multiples options tournées vers l'accessibilité. L'audio 3D a également été mise à contribution, ce qui permettra d'entendre les Clickers avant même de les apercevoir, et ce dans n'importe quelle direction.Pour mémoire, la sortie de The Last of Us Part I est programmée pour le 2 septembre prochain. Oui, c'est bientôt.