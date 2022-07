The Last of Us Part 1 : une grosse fuite avec des du gameplay pour le remake PS5, de gros changements ?

le DLC "Left Behind".





Avant toute chose, sachez que les lignes suivantes portent sur des éléments sensibles de l'intrigue de The Last of Us. Autrement dit, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de mettre les mains sur le jeu,. Quant aux autres, aucun danger, puisque les nouvelles images du remake qui ont fuité via ResetEra ne révèlent absolument rien d'inédit si ce n'est une nette amélioration graphique par rapport à la version originale. Les clichés en question permettent d'apercevoir Joel, Tess ainsi que Tommy, le frère de Joel. On a également droit à une séquence vidéo reprenant celle où Sarah, la fille de Joel, décède dans les bras de son père. Incontestablement la première scène forte de The Last of Us.L'insider à l'origine de cette fuite affirme qu'il ne faut pas s'attendre à un quelconque changement au niveau des mécaniques, contrairement à ce qui a été indiqué lors de l'officialisation du jeu. Selon lui, les retouches opérées par les développeurs de Naughty Dog ont surtout porté sur les animations et le sound design. Comme pour The Last of Us Part II, ils auraient intégré tout un tas d'options tournées vers l'accessibilité, et auraient également fait en sorte que les améliorations effectuées par Joel sur ses armes soient désormais visibles.Il précise aussi que The Last of Us Part I bénéficiera du taux de rafraîchissement variable (VRR) et de deux modes d'affichage, à savoir "Gameplay" (4K 40fps) et "Dynamique" (4K 60fps), ce que semblent attester les screens relayés par Nick de XboxEra . Ce dernier s'est en plus permis de divulguer de véritables phases de gameplay, preuve que la brèche ayant causé les nombreux leaks autour de The Last of Us Part II n'a pas été totalement colmatée. Quoi qu'il en soit, Naughty Dog s'est lancé dans une opération nettoyage, mais comme chaque utilisateur d'Internet le sait, il est quasi impossible d'effacer toutes les traces.On rappelle que la sortie du jeu est programmée pour le 2 septembre prochain sur PS5, et qu'il inclura d'office