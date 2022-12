The Last of Us Part I : le jeu tient enfin sa date de sortie sur PC

Disponible depuis le 2 septembre dernier sur PS5, The Last of Us Part I sait enfin quand il débarquera sur PC. En effet, Naughty Dog a profité des Game Awards 2022 pour annoncer que l'attente prendrait fin le 3 mars 2023, soit six mois après l'arrivée du jeu sur la console de Sony Interactive Entertainment. On rappelle que notre test de The Last of Us Part I est disponible à cette adresse , et que le studio continue de travailler activement sur la série puisqu'un mode multijoueur en stand alone est en actuellement dans les tuyaux."Ce que je peux vous dire, c'est que le jeu est aussi immense que n'importe quel autre jeu solo que nous avons créé, voire plus grand dans certains de ses aspects, avait notamment expliqué Neil Druckmann (le réalisateur de la série) lors du Summer Game Fest 2022. Il a sa propre histoire - d'ailleurs, la manière dont nous la racontons est propre à ce jeu. Il introduit également des nouveaux personnages et se déroule dans un autre endroit des États-Unis. Vinit Agarwal, Anthony Newman et Joseph Pettinati - des vétérans d'Uncharted et de The Last of Us - sont à la tête de projet, et vous en verrez davantage l'année prochaine."Enfin, n'oublions pas non plus la série télévisée dont la diffusion aux États-Unis débutera le 15 janvier 2023. D'ailleurs, Ashley Johnson, Bella Ramsey, Troy Baker et Pedro Pascal ont fait une courte apparition lors des Game Awards 2022 pour remettre l'un des nombreux prix décernés au cours de la cérémonie.