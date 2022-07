The Last of Us Part I : des précisions sur la sortie du remake sur PC

The Last of Us Part I sortira le 2 septembre prochain sur PS5, nombreux sont les joueurs à se demander quand le remake débarquera sur PC. Eh bien, d'après Jonathan Benainous, il ne faudra pas attendre une éternité. À un tweetos qui lui fait part de son enthousiasme de voir le jeu être annoncé sur PC, celui qui officie en tant que Senior Environment Texture Artist chez Naughty Dog lui répond en effet : "Ravi de te voir aussi hypé, gars. La version PC devrait arriver plus tard mais vraiment pas longtemps après la version PS5." Le studio n'a encore rien officialisé, mais il y a donc des chances de voir The Last of Us Part I sur PC avant la fin de l'année.





Glad to hear you're hyped man! PC version should come out a bit later, but very soon after the PS5 release! — Jonathan BENAINOUS (@JonathanBenaino) 23 juillet 2022



On profite de l'occasion pour rappeler que le jeu a récemment fait l'objet les modes "Permadeath" et "Speedrun".



On profite de l'occasion pour rappeler que le jeu a récemment fait l'objet d'une grosse fuite , quelques heures avant que Sony Interactive Entertainment ne mette en ligne une vidéo dans laquelle les développeurs reviennent sur le travail réalisé dans le cadre du remake. En plus du rendu visuel, ils ont procédé à des retouches au niveau de l'IA, du moteur physique, de l'accessibilité, et même du contenu puisqu'ils ont ajouté

Si l'on sait que