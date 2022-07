The Last of Us : le développement du remake est terminé, Naughty Dog a-t-il eu recours au crunch ?

This is the first time in my 13 year career, across multiple studios that I didn't need to crunch to finish a game. Feels good, really good. Especially hitting the same quality bar as TLOU2. More work to keep doing but proud of the big changes so far to make the studio healthier. https://t.co/gbzyHKpVbh — Anthony Vaccaro (@vaccaro3d) 11 juillet 2022

Sauf improbable retournement de situation, The Last of Us Part I sortira bel et bien le 2 septembre prochain sur PS5. En effet, Naughty Dog annonce fièrement sur Twitter que le jeu est passé gold, ce qui signifie que le développement est officiellement terminé. Une excellente nouvelle donc pour ceux qui ont hâte de (re)découvrir les aventures d'Ellie et de Joel après qu'une épidémie a ravagé l'humanité. Comme pour anticiper les éventuelles interrogations sur le fait que le studio ait eu recours ou non au crunch, Anthony Vaccaro s'est empressé de tweeter un message concernant les progrès réalisés par les dirigeants en la matière."En 13 ans de carrière à travers différents studios, c'est la première fois que je n'ai pas eu besoin de cruncher pour boucler le développement d'un jeu, explique-t-il. Ça fait du bien, d'autant que le niveau de qualité est similaire à celui de The Last of Us Part II. Il y a encore beaucoup de travail, mais je suis fier de ces changements majeurs qui ont permis de rendre le studio plus sain." En 2019, Naughty Dog avait notamment été épinglé par Jason Schreier pour des conditions de travail loin d'être exemplaires lors du développement d'Uncharted 4 : A Thief's End."On ne pouvait pas faire autrement, avait confié au journaliste l'un des développeurs concernant les journées qui allaient de 10 heures du matin jusqu'à 22 heures, et ce six jours sur sept. Il y a des moments où nous restions jusqu’à une heure du matin. A la fin d’Uncharted 4, on a commencé à faire des semaines complètes [du lundi au dimanche, ndlr] et des journées de 24 heures. Lors de cette grosse période de crunch, je n’ai eu aucune vie sociale." On n'est pas obligés de croire Anthony Vaccaro sur parole, mais visiblement, le studio semble avoir tiré des enseignements. C'est d'ailleurs ce qu'avait promis Neil Druckmann, son co-président aux côtés d'Evan Wells.