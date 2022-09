The Last of Us : la série HBO a lâché son premier trailer, c'est très prometteur !

Cette fois-ci, c'est la bonne. Après quelques rapides images le mois dernier à l'occasion d'un trailer HBO Max qui révélait l'ensemble des films et séries à venir dansd les prochains mois, la toute première bande annonce de la série The Last of Us vient de tomber. On le savait depuis quelques heures, puisque les indices se sont multipliés en ce jour dédié à la franchise et baptisé The Last of Us Days. En à peu près 1'30 min, ce trailer pose le cadre, les personnages, les enjeux et se permet même de nous révéler un Clicker en gros plan, histoire de rassurer sur ce projet mené par Craig Mazin, le créateur de la superbe série Chernobyl. Validée par Naughty Dog et son créateur Neil Druckmann qui a même réalisé quelques épisodes, cette série reprend les éléments du premier épisode, au point même de copier-coller certains plans. Mais l'actrice Bella Ramsey, qui joue Ellie dans la série, a expliqué que cette série suivra les événements du jeu vidéo, mais se permettra d'instaurer de nouveaux éléments également. Pedro Pascal incarne un Joel Miller charismatique dans ces premières images et il nous tarde d'être en 2023 pour découvrir les premiers épisodes.