The Last of Us : HBO nous invite sur le tournage de la série, une nouvelle vidéo convaincante

Alors que le public français attend toujours de connaître le diffuseur pour pouvoir regarder la série The Last of Us légalement et dans les meilleures conditions possibles, HBO continue de faire la promotion de l'adaptation de l'un des jeux vidéo les plus forts créés ces dix dernières années. Aujourd'hui, on a le droit à une vidéo "Behind the Scenes" afin de nous montrer comment Craig Mazin, le producteur et showrunner, s'est attelé à cette tâche si difficile d'adapter un jeu vidéo sur le petit écran de la manière la plus fidèle possible. L'occasion de constater que HBO a mis les moyens pour que les décors soient le plus authentiques et crédibles possible, s'appuyant sur l'histoire complète du titre de Naughty Dog. Ensuite, ce sont les acteurs qui vont transcender l'expérience pour que les personnages du jeu prennent vie à l'écran, sachant que Pedro Pascal est déjà adoubé par les joueurs, tandis que Bella Ramsey a besoin de faire ses preuves, la communauté n'étant pas convaincue par ce choix de casting. On retrouvera d'autres acteurs bien sûr, et notamment Troy Baker et Ashley Johnson, les comédiens qui ont donné vie à Joel et Ellie dans le jeu vidéo. Coup d'envoi du premier épisode le 15 janvier 2023 sur HBO.